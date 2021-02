La piattaforma di streaming video Netflix è sicuramente la più utilizzata in questo periodo storico. Il materiale che possiamo trovare su di essa è davvero ampio e sempre nuovo, con le produzioni originali che non lasciano mai a desiderare. Nella passata fase di lockdown molte serie TV presenti sulla piattaforma hanno lasciato il segno raggiungendo un numero di ascolti mai registrato prima di quel momento. Come detto prima, è assai vario il materiale che possiamo trovare, si passa da serie TV a film e da documentari a cartoni animati. C’è sicuramente da dire che ciò che va per la maggiore sono sicuramente le serie TV ed oggi ci focalizzeremo su tre serie in particolare, ossia Elite, Black Mirror e Suburra. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra: ecco le ultime novità

Iniziamo la rassegna parlando di Elite. A quanto pare, entro quest’anno arriveranno i nuovi episodi della quarta stagione. Inoltre, possiamo anche già dirvi che ci saranno dei grandi cambiamenti per quanto riguarda il cast.

Continuiamo con Black Mirror. Come molti sanno la serie si è interrotta bruscamente a causa di una scelta dello stesso autore, il quale ha dichiarato che in un periodo storico così difficile è un’ardua impresa scrivere degli episodi della serie. Tuttavia, ha dichiarato che scriverà proprio una sorta di docu-film sul 2020 e dell’inizio della pandemia.

Infine, concludiamo con Suburra. La serie TV crime italiana girata a Roma, dopo il giro di false speranze date ai suoi fan, non tornerà di sicuro sulla piattaforma. Non c’è da demordere però, ance perché molto probabilmente vedremo i due protagonisti principali Aureliano e Spadino in uno spin-off.