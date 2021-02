Potrebbe sembrare strano, ma con l’arrivo della rete 5G tutti gli operatori telefonici si stanno concentrando sulla sua distribuzione. Questo vuol dire che stanno anche partendo i lavori di dismissione della rete 3G. A breve quindi tutti coloro che ora possiedono un cellulare di vecchia generazione saranno costretti a cambiarlo se vorranno ancora continuare a navigare in internet.

Addio al 3G: ecco cosa cambierà per chi ha uno smartphone di vecchia generazione

Ormai è irreversibile. Il processo che sta portando tutti gli operatori ad ampliare la rete 5G in Italia è già partito e per alcuni è addirittura a buon punto. Ovviamente questo comporta l’addio alla rete più vecchia, quella 3G.

Poco male per chi ha uno smartphone compatibile con il 4G. Diverso invece è il destino per chi ha un device di vecchia generazione che naviga solo con la rete 3G. Purtroppo per loro l’unica soluzione per continuare a navigare in internet sarà quella di cambiare telefonino.

Primi fra tutti saranno i clienti di Vodafone. Infatti l’operatore mobile londinese ha già avviato la dismissione della sua infrastruttura per la rete 3G dal 25 gennaio scorso. I lavori prevedono l’ultimo addio entro fine febbraio. Di conseguenza tutti i suoi clienti che hanno uno smartphone 3G ne dovranno acquistare uno nuovo prima di quella data. Niente panico, Vodafone ha introdotto diverse promozioni con smartphone a rate. Questo potrebbe facilitare chi non aveva in programma di affrontare questa spesa. Tra l’altro ce ne sono alcuni già compatibili con la rete 5G.

Per i clienti degli altri operatori telefonici invece è diverso. Non sono ancora state annunciate date per l’addio al 3G. Ad ogni modo si stima che entro il 2020 tutta Italia sarà servita dal 5G e quindi, chi prima e chi dopo, dirà addio alla rete 3G.

Comunque coloro che non volessero cambiare il loro smartphone potranno utilizzarlo solo per effettuare e ricevere chiamate e SMS.