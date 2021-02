Ti insegneremo come creare ‘scene’ all’interno dell’applicazione SmartThings, il servizio Samsung per la gestione della domotica. È una proposta diversa dai comandi rapidi di Bixby. Per impostazione predefinita, i cellulari Samsung hanno Bixby configurato, quindi non ci sono grossi problemi.

Con queste scene possiamo configurare azioni tramite comandi vocali, azioni che cambieranno in base ai dispositivi che abbiamo a casa. SmartThings riunisce tutti i dispositivi compatibili come i televisori Samsung, dispositivi come Philips Hue, interruttori a parete Ecolink e molto altro.

Come creare routine SmartThings

La prima cosa che dovrai fare è, se non l’hai installato, scarica l’applicazione SmartThings. Questa è l’applicazione che Samsung ha per gestire i dispositivi domestici come televisori, prese intelligenti, lampadine, SmartTag e così via.

Dopo averlo installato e aver accoppiato i dispositivi supportati, è sufficiente seguire questi passaggi per creare una routine all’interno dell’applicazione SmartThings stessa. È un processo semplice e veloce.

Vai alle impostazioni dell’app, nel menu

Fare clic sulla sezione “scene”

Premi il pulsante “+” per creare una nuova scena

Dagli un nome

Seleziona le azioni che desideri (più dispositivi collegati, più azioni disponibili)

Salvarlo

Intelligente. Il nostro consiglio è di dare alle scene un nome semplice, come “buongiorno”. Dovrai solo dire al cellulare “Ciao Bixby, buongiorno” in modo che, ad esempio, accenda le lampadine dell’ufficio o qualsiasi altra azione che vogliamo.

Le routine vengono salvate nella schermata principale di SmartThings , quindi possiamo modificarle, cancellarle o gestirle rapidamente a colpo d’occhio. Più dispositivi abbiamo compatibili con l’app, più complete possono essere le routine.

Continua a leggere Tecnoandroid per aggiornarti sulle novità.