Destiny 2 è disponibile su un numero enorme di piattaforme, tra cui Xbox One, Xbox Series X | S, PS4, PS5, PC e Google Stadia. Tuttavia, il problema è che puoi giocare solo con quelli sulla stessa piattaforma che stai utilizzando, rendendo più difficile formare squadre di fuoco e affrontare le sfide più difficili del gioco.

È vero che questo tipo di partizionamento era lo standard per quasi tutti i giochi, ma molti sparatutto in prima persona moderni hanno iniziato a offrire supporto cross-play, come Call of Duty: Black Ops Cold War. Per fortuna, crossplay è venuta a Destiny 2 in futuro. Ma quando Destiny 2 diventerà cross-play?

Quando sarà disponibile il cross-play di Destiny 2?

Anche se Bungie non ha dato una data precisa, a fine gennaio ha detto che il cross-play sarebbe arrivato su Destiny 2 entro la fine dell’anno. Ha apportato modifiche agli attuali sistemi del gioco per facilitare questa mossa, inclusa la modifica del rinculo per adattarsi a coloro che utilizzano il controllo del mouse e della tastiera rispetto a un controller. Prima di Destiny 2, Bungie ha sviluppato solo sparatutto per console per quasi due decenni.

Ci saranno quasi certamente bisogno di ulteriori modifiche una volta implementata la funzione, non solo per rendere le cose equilibrate per gli eventi cooperativi, ma anche per garantire che il Crogiolo rimanga equo. Questo è particolarmente importante per gli eventi di prova che danno ricompense extra.

Negli attuali giochi abilitati per il cross-play come Call of Duty: Black Ops Cold War, puoi anche scegliere di giocare solo con quelli sulla tua console, quindi è possibile che questa opzione possa essere inclusa anche in Destiny 2.