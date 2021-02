Sul fronte delle applicazioni di ristorazione arriva un’interessante quanto invitante novità da The Fork, la quale ha come protagonista un’iniziativa promozionale sul tema del compleanno.

La famosa applicazione in questione sta infatti invitando via email i suoi utenti registrati a inserire la data di nascita personale. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come ottenere il regalo di compleanno.

The Fork propone un regalo di compleanno ai propri iscritti

L’inserimento della data di nascita da parte dei possessori dell’applicazione renderà possibile ricevere un regalo di compleanno. L’inserimento della propria data di nascita è relativamente semplice: basta recarsi nella sezione Le mie informazioni personali dell’app per dispositivi mobili, nell’area Account. Immaginiamo che tale regalo consisterà in uno sconto da usare per la prenotazione di un ristorante.

I numeri di prenotazioni online dei ristoranti, dopo una sola settimana con l’Italia prevalentemente in zona gialla, sono tornati a livelli pre-crisi A rivelarlo è proprio The Fork, che segnalano come sia ripresa l’abitudine del pranzo fuori casa. In particolare, nella settimana dall’1 al 7 febbraio, le prenotazioni sulla piattaforma sono cresciute nelle zone gialle del 34%.

Molto bene le aree metropolitane: rispetto all’ultima settimana di Ottobre 2020, la più simile alle condizioni di oggi in termini di restrizioni sul territorio nazionale, Roma cresce del 42,4%, Milano del 64,1%, Napoli del 35,6%, Torino 47,7%, Bologna 33,4%. Per quanto riguarda le cucine più prenotate troviamo al primo posto quella di pesce, seguita giapponese e dalla pizza. Vi ricordo che l’applicazione in questione è disponibile al download gratuitamente, sia per smartphone Android che per iPhone.