Questa mattina, OPPO ha presentato il suo nuovo concept smartphone, che si chiama OPPO X 2021. Le caratteristiche di questo telefono, sono indubbiamente innovative e promettono un dispositivo che varca nuovi confini verso il futuro. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche e perché si tratta di uno smartphone così speciale.

OPPO X 2021, lo smartphone del futuro può allungare il display

X 2021 è il nome che OPPO ha dato al suo nuovo concept phone. Di cosa si tratta? Per concept phone si intende un dispositivo il suo design viene creato per dare l’idea dei futuri progetti dell’azienda e di dove possa arrivare con la sperimentazione. In questo caso, OPPO ha deciso di concentrare le proprie forze sul display in grado di allungarsi.

In che modo? Lo schermo, arrotolandosi e srotolandosi, può rimpicciolirsi o ingrandirsi. Noi di Tecnoandroid abbiamo avuto la fortuna di poterlo vedere da vicino desideriamo descriversi le sue caratteristiche più importanti.

Per quale motivo OPPO X 2021 è lo smartphone del futuro? L’azienda ha registrato ben 12 brevetti solo per quel che riguarda il suo display OLED. Quest’ultimo può variare e passare dai 6,7 ai 7,4 pollici. Ha una discreta durata: può durare anche 5 anni e mezzo con un uso medio e tra i 2 e i 3 anni con un uso intenso. È dotato di Swipe Up&Down con bottone e di due motori, sopra e sotto. Ha una fotocamera tripla ed è stato progettato sia per fare ottimi video, che per il Gaming, oltre che per la lettura.

Sebbene non stiamo già più nella pelle, servirà tutto l’anno per poter avere un prototipo di questo modello di OPPO. Crediamo che l’attesa valga la pena!