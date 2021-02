L’operatore virtuale Fastweb Mobile ha recentemente aggiornato la sua pagina dedicata alla rete 5G, inserendo nuovi modelli di smartphone certificati per la navigazione sulla nuova rete mobile.

Ha anche predisposto un nuovo modo per consultarli. Inoltre, per chi attiva un’offerta sembra necessaria l’abilitazione dall’area clienti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb Mobile: novità sul 5G e sugli smartphone compatibili

Come già raccontato, in occasione del lancio della rete 5G, avvenuto lo scorso 27 Dicembre 2020, Fastweb ha reso disponibile sul suo sito una pagina dedicata alla rete di quinta generazione, con i dettagli legati alla copertura e alle offerte e device abilitati. In questo senso, l’operatore aveva inserito una prima lista di smartphone Oppo, Xiaomi, Huawei e ZTE certificati per navigare con il 5G di Fastweb.

In queste ore, l’operatore ha deciso di aggiornare la pagina inserendo una nuova modalità di consultazione, che permette di selezionare il produttore dello smartphone e visualizzare i modelli attualmente compatibili. In precedenza era invece compatibile solo una lista testuale, che rimane comunque disponibile nella pagina dell’offerta NeXXt Mobile.

Inoltre, la lista degli smartphone compatibili si è estesa, aggiungendo nuovi device di Oppo, Xiaomi e Huawei. In totale, dunque, attualmente ci sono 21 smartphone 5G certificati per poter sfruttare la rete Fastweb, ma non è comunque escluso che anche altri smartphone possano già funzionare senza essere inseriti nella lista. Per scoprirli tutti non dovete fare altro che visitare il sito ufficiale dell’operatore.