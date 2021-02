Android 12 sta per segnare un nuovo traguardo di soddisfazione per gli utenti che godranno dei benefici di una UI completamente rivisitata a vantaggio di una migliore esperienza utente. Si ottimizzano i processi e si insediano nuove funzionalità che consentono di ottenere maggiore interattività e flessibilità di utilizzo. Ne saranno coinvolti anche gli utenti dei device cinesi che per primi accederanno all’esclusiva MIUI 13 ora in sviluppo. Ecco le novità dei device aggiornabili.

MIUI 13 arriva dopo Android 12: le novità saranno sensazionali

Ritardo per la MIUI 13 che secondo programma dovrebbe pervenire per una lunga lista di device made by Xiaomi e Redmi entro la fine dell’anno in corso. Nel frattempo ci si trova da un avanzato stato di sviluppo per la nuova distribuzione dell’OS Android 2021 che migliorerà alcuni comparti come la privacy, le notifiche, la grafica e la multimedialità.

Per la nuova MIUI si vocifera l’apparizione di una VPN Gratis attiva di default a vantaggio della sicurezza nelle operazioni di navigazione online. Possibile una migliore gestione degli strumenti di condivisione ed accesso alle reti WiFi grazie ad uno nuovo strumento accessibile non più tramite codice QR ma come file da inviare via Bluetooth.

I clienti rimarranno di certo estasiasti dalla nuova personalizzazione made by Xiaomi cos’ come la semplicità della Stock Android 12 che arriverà a breve sui Pixel e successivamente per gli altri dispositivi del robottino verde di Google.

Questi, per quel che concerne la MIUI 13, sono i device privilegiati al rilascio della ROM di ultima generazione:

Xiaomi

Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom), Mi 10 Lite 5G, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite, Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Transparent-Explorer Edition, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi CC9, Mi CC9e, Mi CC9 Pro, Mi CC9 Meitu Edition

Redmi

K30 4G, K30 5G, K30 Racing, K30i, K30 Pro, K30 Pro Zoom, K30 Ultra, K30S, K20 Pro, K20 Pro, 10X 4G, 10X 5G, 10X Pro

Note 9 4G, Note 9 5G, Note 9 Pro 5G, Note 9, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 8, Note 8T, Note 8 Pro

9, 9 Prime, 9A, 9AT, 9C, 9C NFC, 9i, 8, 8A, 8A Dual (Pro)

POCO

F2 Pro

X3, X3 NFC, X2

M3, M2, M2 Pro

C3

Black Shark