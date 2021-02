L’operatore francese Iliad, continua a sfruttare il suo claim “la verità fa crescere” nei nuovi spot in onda in TV in questi giorni, in cui viene pubblicizzata sia l’offerta 5G Giga 70 ma anche l’offerta a 7.99 euro al mese Giga 50.

L’operatore ha dunque messo in atto un refresh creativo per le pubblicità con il claim dedicato sempre al tema della verità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad lancia un nuovo spot per le offerte Giga 50 e Giga 70

Come anticipato precedentemente il nuovo claim è dedicato al tema della verità e su come questa “cambi profondamente le persone rendendole più consapevoli e mature“, lanciato a Settembre 2020, che racconta attraverso ipotetici episodi di vita comune di persone tra loro molto diverse.

Le nuove pubblicità di Iliad sono in onda con una pianificazione nazionale sulle principali emittenti televisive e satellitari. Nello specifico, sono presenti due spot: uno da 15 secondi in cui alla fine si fa riferimento all’offerta Giga 50, e uno da 30 secondi in cui si pubblicizza l’offerta Giga 70 con navigazione 5G. Nel formato da 15 secondi, lo spot di Iliad vede protagonista uno spogliarello di una giovane coppia scoperta da una madre incredula.

Al termine della scena in cui la madre “cresce” dopo aver visto la “verità”, viene pubblicizzata l’offerta Iliad Giga 50 a 7,99 euro al mese, che nei giorni scorsi è tornata ad essere visibile in home page sul sito dell’operatore. Vi ricordo che le offerte propongono minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 o 70 Giga di traffico internet alla massima velocità disponibile. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.