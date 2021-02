Apple sta aggiungendo una serie di nuove emoji, oltre ad alcuni extra importanti e aggiornamenti tempestivi. Delle 217 nuove icone incluse nella beta di iOS 14.5, 200 includono le coppie con un mix di tonalità della pelle, inclusi partner dello stesso sesso, secondo Emojipedia. Ci sono anche nuove opzioni di genere per l’emoji della persona barbuta, il che significa che puoi scegliere tra una donna o un uomo con i peli sul viso.

Altre modifiche importanti includono una siringa adatta ai vaccini con il sangue rimosso. Questa non è la prima volta che Apple modifica un’emoji: in precedenza aveva sostituito la pistola con una pistola ad acqua sulla scia di una serie di sparatorie negli Stati Uniti nel 2016.

Apple é pronta a rilasciare una scia di nuove emoji

L’emoji generico per cuffie over-ear in nero è stato sostituito con un emoji delle AirPod Max bianco. La revisione è in linea con le altre emoji del dispositivo che corrispondono alla gamma Apple, inclusi un desktop Mac e un Macbook, un iPhone e un Apple Watch. Per coloro che amano le faccine, ci sono tre nuove varianti, tra cui una faccia che espira, una faccia con gli occhi a spirale e una faccia annebbiata tra le nuvole.

Ci sono anche un paio di nuovi cuori disponibili dagli estremi opposti dello spettro romantico, tra cui un cuore in fiamme e un cuore bendato in via di guarigione. Questi aggiornamenti sono attualmente limitati agli sviluppatori ma saranno accessibili a tutti gli altri su iOS in primavera. Le nuove emoji (release 13.1) sono state approvate dall’Unicode Consortium a settembre in seguito a una modifica al suo programma e da allora sono state disponibili per i fornitori, con Apple che ora sceglie di integrarle.