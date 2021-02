Una delle peculiarità di Android in quanto sistema operativo per dispositivi mobili è sicuramente la possibilità di installare i temi a livello di sistema. Il colosso cinese Xiaomi, permette di attivare un tema sui propri dispositivi, in modo che questi assomiglino ad un iPhone.

I temi possono personalizzare in misura più o meno maggiore l’interfaccia utente. In tal senso la MIUI permette un ampio margine di manovra, e uno degli ultimi temi trapelati per l’interfaccia di Xiaomi è sicuramente molto interessate per gli utenti a cui piace l’interfaccia grafica di iOS. Scopriamo i dettagli.

Xiaomi: attivando questo tema lo smartphone sembrerà un iPhone

Il tema per trasformare in modo abbastanza accurato il vostro Xiaomi in un iPhone si chiama ip14 e potete reperirlo direttamente nell’app Temi della MIUI. Una volta installato, l’interfaccia grafica cambierà automaticamente look. Il tema supporta l’applicazione di icon pack di terze parti scaricati dal Play Store. È possibile importare l’icon pack installato direttamente dall’app Temi. Uno particolarmente fedele all’interfaccia iOS lo trovate su Google Play.

Il tema supporta anche i widget, sebbene trovarne di fedeli ad iOS su Android non sia facile. KWGT è una soluzione efficiente che permette la gestione e personalizzazione di widget, seppur a pagamento. A questo indirizzo su Reddit trovate la procedura per creare quello che preferite coerente con l’interfaccia iOS.

Il tema ip14 include il supporto ai widget nella schermata di blocco, sebbene non sia possibile personalizzarli ne decidere la loro posizione. Lo sblocco con impronta digitale o riconoscimento facciale non sembra risentire minimamente delle personalizzazioni apportate.