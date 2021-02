Risulta essere piacevole notare con quanta dedizione Xiaomi si dedichi ai propri utenti. Non si tratta soltanto di popolare il mercato di nuovi smartphone ma anche di curare vecchi e nuovi modelli che necessitano sia di nuove possibilità lato sicurezza che lato grafica e funzioni. Su questo ultimo fronte il costruttore cinese si sta muovendo con trend positivo attraverso il rilascio della MIUI 12 aggiornata per una nuova serie di telefoni dai low-end fino ai top di gamma. Ecco la lista e le novità in programma per tutti.

Xiaomi ha ufficializzato al sua MIUI 12: ora è in arrivo per i telefoni di questo elenco

I nuovi device della casa madre made in China stanno per arrivare dietro la promessa di nuove batterie super tecnologiche, fotocamere top di gamma e nuovi sistemi di ricarica al limite dell’immaginabile. Per coloro che sono ancora legati a vecchi dispositivi la promessa di un aggiornamento OS suona rincuorante per rinnovare l’ambiente d’uso con il dispositivo.

A partire dalla MIUI 12 si osservano le sostanziali modifiche tecniche alla UI unitamente ad un set di funzioni di tutto rispetto che incrementeranno le possibilità software in vari comparti ancora da definire al meglio. Al momento sappiamo che le feature saranno riservate ad un bagaglio iniziale di dispositivi intravisto nella celebre lista ufficiale che riportiamo tale e quale dalla fonte:

Mi 11

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10 Youth

Mi 9 SE

Mi 9

Mi 9 Explorer

Mi 9 Pro 5G

Mi CC9

Mi CC9 Pro

CC9e

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30S

Redmi K30 Racing

Redmi K30i 5G

Redmi K30

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

La notifica OTA dovrebbe giungere in forma automatica. Se in caso non sopravvenisse è possibile intercedere l’aggiornamento tramite il menu apposito che troviamo in Impostazioni > Aggiornamenti > Verifica Aggiornamenti. Se il sistema non trova l’update occorre aspettare che la software house conceda il beneficio della versione Global dopo il passaggio alla Closed Beta in mano ai tester. Seguiteci per ulteriori approfondimenti.