Microsoft ha introdotto il proprio servizio di cloud gaming, ex xCloud, lo scorso anno. Ciò consente ai possessori di un Xbox Game Pass Ultimate di accedere a una vasta libreria di giochi e riprodurli sul proprio Android.

Tuttavia, ieri sono arrivate interessanti informazioni secondo cui il team di sviluppatori rilascerá presto il servizio per il giocatori su PC. Inoltre, ad ottobre Phil Spencer ha detto che il servizio arriverá finalmente anche su iPhone ed iPad. Al momento, purtroppo, non c’é ancora una data precisa per il rilascio su dispositivi iOS.

Xbox Game Pass Ultimate funzionerá tramite Safari

Quello che sappiamo é che poiché su iOS non è possibile rilasciare il servizio con un’app, gli utenti dovranno utilizzare il proprio browser. Nel frattempo, Google ha giá implementato il suo servizio di streaming di giochi, Stadia, per il browser Safari. Anche Luna di Amazon potrá essere utilizzato sul web quando sará disponibile in piú paesi.

Fonti di The Verge ora confermano che Microsoft sta attualmente testando l’implementazione web e che è probabile che l’anteprima pubblica arrivi a breve. Ci sarà un semplice launcher per i giochi, potrai continuare le sessioni avviate e se avvii un gioco finirai in modalità a schermo intero. A quanto pare é necessario un controller, poiché non si parla ancora di controlli sullo schermo.

Non è chiaro quale risoluzione possa essere utilizzata nell’app Web, ma il 4K non sarà supportato. Per fare ciò, Microsoft dovrebbe prima convertire il backend da Xbox One S a componenti della serie X per poi implementarlo direttamente in Safari. Speriamo che il servizio verrá rilasciato a tutti gli utenti al piú presto.