Alcune funzionalità WhatsApp vengono decantate dallo sviluppatore in luogo dei numerosi aggiornamenti previsti nel corso del tempo. Altre feature sono frutto dell’ingegno degli utilizzatori e tra queste anche quella relativa alla creazione di un gruppo segreto. Oggi scopriremo quanto sia facile creare una sorta di agenda digitale in cui prendere appunti e salvare qualsiasi cosa senza preoccuparsi dello spazio disponibile. Vediamo come fare.

Come creare un gruppo segreto con WhatsApp grazie al trucco

Chat, gruppi, messaggi formattati a piacere, foto, video, documenti. Con WhatsApp Messenger abbiamo un mondo di possibilità a disposizione. Possiamo colloquiare in modo formale o informale grazie ai testi ed agli strumenti di comunicazione multimediale come chiamate e video chiamate. Ma se volessimo avere il totale controllo sui contenuti? Semplice, creiamo uno speciale gruppo WhatsApp.

Per portare a termine il nostro proposito dobbiamo creare un gruppo. In tale frangente si richiede la partecipazione di una seconda parte. Invitiamo qualcuno ed immediatamente lo eliminiamo dal gruppo. Resteremo così soli. Avremo creato una chat personalizzata avente noi stessi come unici utenti. Adesso è tempo di personalizzare con immagine personale, descrizione ed impostazioni. Semplice, non è vero?

Grazie a questo trucco WhatsApp possiamo ridirezionare qualsiasi contenuto all’interno della chat. Ciò vale per link del browser o contenuti di altre app come messaggi interni all’applicazione stessa. Basta scegliere la voce Condividi da qualsiasi applicazione e scegliere successivamente il nostro gruppo. Facile catalogare informazioni di ogni tipo come documenti, immagini, video ed altre cose importanti.

Per non perdere di vista la propria creazione consigliamo di impostare un pin alla chat così da poterla avere subito sott’occhio in ogni momento.