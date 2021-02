Ottima iniziativa quella che vede TIM aderire al “Mese per la sicurezza in Rete” promossa dal Ministero dell’Istruzione e da Generazioni Connesse. L’obbiettivo è quello di formare genitori e nonni capaci di tutelare i giovani dai pericoli di internet. Allo stesso tempo TIM con “Operazione Risorgimento Digitale” offre Teacher e Tutor per accelerare la digitalizzazione del Paese.

TIM supporta le iniziative del “Mese per la sicurezza di Rete”

Una delle conseguenze della pandemia iniziata nel 2020 con l’arrivo del Covid-19 è l’era dei giovani sempre connessi. Ovviamente non è certo questa la digitalizzazione del Paese che ha in mente TIM. Ecco perché l’azienda ha deciso di supportare il Ministero dell’Istruzione e Generazioni Connesse per promuovere il “Mese per la sicurezza in Rete”.

Questo programma ha come obbiettivo quello di informare tutte le generazioni dei pericoli che il mondo digitale nasconde. In più TIM ha organizzato “Operazione Risorgimento Digitale”. Questo programma coinvolge educatori e famiglie aiutandoli a diventare un supporto ai più giovani che navigano nella rete.

Anche Telefono Azzurro si è unito a TIM partecipando a questa iniziativa volta a sensibilizzare un uso consapevole di Internet e soprattutto dei Social Network. Sul canale You Tube del Gruppo Tim è infatti disponibile un video intitolato “Genitori in rete, consigli per figli social” che sviluppa questi temi.

Internet per tutti è diventato una scuola

TIM da sempre è impegnata nella digitalizzazione del Paese, ma ovviamente cerca di farlo sensibilizzando nuove e vecchie generazioni ad un sano utilizzo di Internet. Ecco “La scuola di Internet per tutti” un programma formativo completo in grado di aiutare persone di tutte le età a conoscere quali sono le opportunità del mondo digitale. I corsi sono online e completamente gratuiti.

Partecipare è facile. TIM e i suoi partner non richiedono competenze particolari. Tuttavia siccome si tratta di corsi online è solo necessario saper utilizzare i propri device in modo autonomo. I temi trattati sono vari e tutti utili per muoversi nel mondo della Rete in modo consapevole. Uno degli argomenti in programma per esempio è come effettuare pagamenti digitali in modo sicuro.