Il mio smartphone emette radiazioni? La risposta è inevitabilmente affermativa. Qualsiasi dispositivo elettronico facente uso delle onde in radiofrequenza genera un’onda di una certa potenza che impatta il nostro corpo ed il nostro sistema nervoso. Fortunatamente non si tratta di radiazioni ionizzanti quali potrebbero essere i Raggi X in uso per le radiografie. Nessuno studio ha conclamato la pericolosità delle onde ma meglio limitare il fattore potenza scegliendo tra i telefoni con meno radiazioni che troviamo nella lista che segue.

Radiazioni più basse con questi smartphone

Motorola Moto G7 – 0,45 W/kg Wiko View 2 – 0,43 W/kg Razer Phone – 0,42 W/kg Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W/kg LG V30 – 0,375 W/kg ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W/kg Samsung Galaxy S8 – 0,32 W/kg Samsung Galaxy J4+ – 0,32 W/kg ZTE Blade V9 – 0,32 W/kg LG V40 ThinQ – 0,318 W/kg Samsung Galaxy J6+ – 0,31 W/kg ZTE Blade A610 – 0,31 W/kg Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W/kg Motorola Moto Z – 0,30 W/kg Samsung Galaxy S9+ – 0,29 W/kg Wiko View 2 Go – 0,287 W/kg Essential PH-1 – 0,28 W/kg LG Q6/Q6+ – 0,28 W/kg HTC U11 Life – 0,28 W/kg Samsung Galaxy S8+ – 0,26 W/kg Galaxy S7 edge – 0,26 W/kg Samsung Galaxy A8 – 0,24 W/kg LG G7 – 0,24 W/kg LG G6 – 0,235 W/kg Nokia 6 – 0,207 W/kg Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w/kg ZTE Axon Elite – 0,17 W/kg

Assai diverso il discorso per i telefoni che seguiranno, per i quali l’incidenza elettromagnetica è risultata notevole rispetto ai casi precedenti: