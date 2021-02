Netgear ha recentemente presentato il nuovo Orbi Wi-Fi 6 RBK33, un sistema wifi mesh che punta a soddisfare le esigenze domestiche degli utenti, sia in termini di design che di velocità massima di connessione effettivamente raggiungibile.

Il prodotto è caratterizzato da forme eleganti e premium, è stato progettato per coloro che sono alla ricerca del miglior sistema WiFi per rapporto qualità/prezzo, ed in grado di fornire una copertura elevata, un WiFi veloce e sopratutto lo streaming in contemporanea su più dispositivi.

Alla base troviamo la tecnologia Wi-Fi 6, l’utilizzo della rete domestica sarà più efficiente, l’utente potrà collegarsi al modem con tantissimi device, e godere di un buffering migliorato di 4 volte rispetto alla generazione precedente.

Netgear: ecco Orbi Wi-Fi 6 RBK353

Il sistema Orbi Wi-Fi 6 RBK353 è composto da un router e da due satelliti configurabili direttamente tramite l’applicazione ufficiale Orbi; la configurazione sarà rapidissima, e sopratutto alla portata anche dei meno esperti.

Per rispondere alle esigenze di sicurezza, l’azienda mette a disposizione dei clienti anche il sistema Netgear Armor by BitDefender, un software installato direttamente all’interno del router Orbi, che permetterà di bloccare le minacce quali virus, malware o furto di dati, direttamente dalla fonte, e garantendo una connessione sicura a tutti i dispositivi collegati. Come se non bastasse, Armor è anche in grado di fornire sicurezza in caso di smarrimento o di furto dei terminali, potrà individuarli, bloccarli o cancellare da remoto tutti i dati. La gestione del software è facilitata direttamente dall’applicazione Orbi.

La versione con 2 satelliti ha un costo di 1099 euro ed è acquistabile dal sito ufficiale Netgear.