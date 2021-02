Il volantino Comet reso disponibile nel periodo corrente promette prestazioni assolutamente invitanti, e con le quali gli utenti riescono a raggiungere tantissimi sconti speciali, senza alcun tipo di difficoltà o limitazione particolare sul territorio italiano.

La campagna promozionale parte dal sito ufficiale, dove tutti possono acquistare i migliori prodotti in circolazione, ricevendo la merce direttamente al proprio domicilio, a titolo gratuito nel momento in cui vengono spesi più di 49 euro. In caso contrario è richiesto il versamento di un piccolissimo contributo, oltre alla presenza del Tasso Zero per ogni ordine superiore ad un determinato livello.

Scoprite subito le offerte Amazon e ricevete i codici sconto gratis sul vostro smartphone, iscrivendovi qui.

Comet: questi sconti sono speciali

Gli sconti lanciati da Comet sono assolutamente speciali, sono davvero tantissimi gli smartphone in promozione, tra i quali spiccano sicuramente Oppo Reno 4 Pro 5G a 699 euro, Huawei P40 Pro a 749 euro o Vivo X51 5G a 729 euro, quali rappresentanti dei top di gamma o della fascia alta.

Per il resto è possibile spaziare liberamente tra i dispositivi più economici, ottenendo ottimi risultati con LG Velvet a 399 euro, LG K22 a 99 euro, Vivo Y11s a 129 euro, Vivo Y70 a 249 euro, Xiaomi Mi 10T a 429 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 179 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o Redmi 9A.

Il volantino Comet è questo e molto altro ancora, convince con tanti prezzi bassi a cui è possibile accedere, il consiglio è di aprire le pagine che trovate nell’articolo, in modo da scoprire dettagliatamente ciò che vi aspetta.