Continuano i casi di truffe che sfruttano finti call center ai danni dei consumatori. L’evoluzione digitale del mondo in cui viviamo ha portato con se una serie di nuovi percoli per noi e per i nostri risparmi. Sentire parlare di Phishing, Smishing e Vishing è ormai all’ordine del giorno.

Tuttavia oltre a questo genere di truffe anche quelle che sfruttano falsi call center sta prendendo sempre più piede. Benché possano cambiare approccio l’obiettivo di queste truffe è sempre più o meno lo stesso. Che avvenga per email, per messaggio o attraverso una chiamata, in un modo o nell’altro, il malfattore di turno cercherà di entrare in possesso dei vostri dati personali.

Call Center: attenzione al cambio operatore

Le truffe tramite call center spesso vengono messe in scena fingendosi un operatore di uno dei principali gestori telefonici. In questi casi il falso operatore offrirà una promozione particolarmente allettante per convincervi a effettuare il passaggio. Nel caso un cui doveste cadere nel tranello vi verrano chiesti i vostri dati personali con la motivazione di dover completare la procedura per il cambio di operatore.

Una volta forniti i vostri dati la truffa online sarà ormai consumata e prima di potervene accorgere vi ritroverete con il conto corrente ripulito. Per proteggersi da questo genere di truffe bisogna sempre ricordare che nessun gestore telefonico autorizza i propri operatori a trattare i dati sensibili degli utenti. Se avete dubbi sulla veridicità della chiamata è sempre bene rivolgersi ad un rivenditore fisico per scoprire se l’eventuale promozione proposta sia reale o solo un esca.