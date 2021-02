Samsung ha in programma il lancio di alcune nuove versioni dei suoi smartphone dalla serie Galaxy A. Tra questi, oltre al Galaxy A52, troviamo anche il Galaxy A72 di cui sono emersi dati e immagini ufficiali.

Sarà un dispositivo di fascia media che dovrebbe avere una variante con connettività 5G, elementi di design che ricordano la serie S e prezzi a partire da 449 euro. Scopriamo maggiori dettagli sul nuovo dispositivo.

Samsung pronta a lanciare il nuovo Galaxy A72

Il Samsung Galaxy A72 avrà un display SuperAMOLED da 6,7 pollici in formato 20:9 con refresh rate fino a 90 Hz. Il lettore di impronte digitali si troverà direttamente sotto allo schermo, che avrà anche un piccolo foro posizionato in alto al centro dentro il quale sarà ospitata la fotocamera frontale da 32 megapixel.

Le quattro fotocamere sul retro, di cui la principale potrà contare su 64 megapixel e maggiore dettaglio grazie al binning dei pixel, troveranno alloggio in un modulo ridisegnato. Le altre tre fotocamere dovrebbero essere una zoom da 8 megapixel, una grandangolare da 12 megapixel e una macro da 2 megapixel.

Il successore di Galaxy A71 avrà a disposizione un processore Qualcomm Snapdragon 720G, Octacore con clock fino a 2,3 GHz. La RAM varierà a seconda del modello, che potrà contare su 6 o 8 GB, mentre la memoria interna sarà di 128 o 256 GB, espandibili con scheda di memoria. Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 5000 mAh. Non mancheranno la porta USB Type-C. Nonostante la presenza del jack da 3,5mm per le cuffie e lo slot per la scheda MicroSD. Il nuovo dispositivo sarà lanciato con a bordo Android 11, ovviamente personalizzato da Samsung con la One UI.