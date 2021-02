L’impossibilità di aggiungere più di un link alle biografie di Twitter o Instagram, ha portato in risposta servizi come LinkTree. Consente la creazione di un sito web dove possiamo concentrare tutti i nostri collegamenti in modo semplice e accessibile. Tuttavia, il servizio nella sua versione gratuita è piuttosto limitato ed è per questo che vogliamo presentarti un’ottima alternativa a LinkTree.

Il suo nome è Beacons ed è un servizio in cui possiamo fare lo stesso, ma con molte più opzioni nel piano gratuito.

Un’alternativa a LinkTree senza tante limitazioni

Quando usiamo LinkTree dalla sua versione gratuita, possiamo creare il nostro sito in meno di 5 minuti. Dobbiamo solo aggiungere i collegamenti, scegliere tra gli aspetti disponibili e caricare una foto del profilo. Non c’è molto altro da fare nella versione gratuita di questo sito anche se potremmo avere risultati più interessanti. Al contrario, Beacons è un’alternativa a LinkTree che offre opzioni più avanzate semplicemente iscrivendosi al piano gratuito.

Questo servizio ti permetterà di creare una pagina per concentrare i tuoi link, con la possibilità di aggiungere elementi extra.

Dopo aver creato il tuo account e inserito il servizio Beacons, puoi fare lo stesso di LinkTree. Le differenze iniziano con possibilità come l’aggiunta di collegamenti video di YouTube o Instagram. In questo modo, quando gli utenti entrano, avranno a disposizione alcune visualizzazioni dei contenuti che offri.

Inoltre, puoi aggiungere anteprime dei prodotti nel tuo negozio. Se ne hai uno su Instagram, ad esempio, puoi fornire esempi di ciò che offri con collegamenti diretti. Da parte sua, quando si tratta di aspetto, puoi aggiungere immagini personalizzate per dargli il tuo tocco.

Con tutto ciò, abbiamo un’alternativa molto migliore a LinkTree, almeno in termini di opzioni disponibili. Puoi creare siti eccellenti per concentrare i tuoi collegamenti con elementi extra, gratuitamente e rapidamente.