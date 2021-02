WhatsApp, il servizio di messaggistica istantanea continua sempre a migliorarsi attraverso nuove funzionalità. Delle funzionalità, alcune sono più conosciute di altre, alcune sono inutili, altre geniali, altre ancore hanno trovato applicazioni inaspettate. Tra queste funzionalità possiamo menzionare, ad esempio, la possibilità di creare una chat con se stessi da trasformare in archivio, la capacità di inviare un messaggio a più contatti o la possibilità di mettere in evidenza una chat nella Home dell’App.

Tra tutte queste funzioni però una potrebbe fare la gioia delle persone più distratte e di chi, loro malgrado, attendono una risposta che probabilmente non arriverà mai. La funzione “leggi dopo” di WhatsApp infatti permette di segnare un messaggio come non letto in modo da non perderlo di vista.

WhatsApp: la funzione “leggi dopo”

Grazie a questa funzione è possibile contrassegnare una chat in modo che sembri che sia arrivato un nuovo messaggio. Questa funzione è molto utile per le persone distratte che ricevendo un messaggio nel momento sbagliato, non potendo rispondere, sicuramente dimenticheranno di farlo in un secondo momento. Grazie alla nuova funzione di WhatsApp invece, basterà contrassegnare il messaggio appena ricevuto per avere un remainder; in questo modo quando ci si sarà liberati dagli impegni impellenti si potrà rispondere con tranquillità.

Per attivare la funzione leggi dopo basterà andare su una chat tenerla premuta per qualche momento; una volta aperto il menu, si dovrà cliccare sull’apposita voce. Questa funzione dovrebbe sostituire le chat archiviate eliminando così il fastidioso problema delle chat che riappaiono al primo messaggio ricevuto.