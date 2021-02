Very Mobile: affrettatevi, le ore sono contate per la promo Cashback!

Se non lo avete ancora fatto, è giunto il momento di agire e non c’è più tempo. Come si suol dire, “Carpe Diem” o in termini più pratici, affrettatevi! Insomma, passiamo subito al dunque: la promo Cashback di Very Mobile scade oggi.

Very Mobile: cosa comprende la famosa promozione?

Attivare la promozione di Very Mobile è piuttosto semplice, basta infatti eseguire la solita procedura di attivazione. Tutte le promozioni cashback dell’operatore virtuale che poggia su WindTre, sono attivabili direttamente online con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo di casa.

La prima offerta di Very Mobile compatibile con il cashback è Very 6,99. Questa è dotata di:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 100 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; terminati i GB si può anticipare il rinnovo mensile, senza costi extra, azzerando dunque il contatore dei Giga

in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; terminati i GB si può anticipare il rinnovo mensile, senza costi extra, azzerando dunque il contatore dei Giga in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 3.9 GB al mese senza costi aggiuntivi

servizi accessori (RingMe, Ti Ho Cercato, HotSpot) già inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

Il cashback di Very Mobile è disponibile anche con Very 4,99. Questa promo invece comprende: