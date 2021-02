L’operatore telefonico Kena Mobile aveva lanciato attorno alla fine del mese scorso una promozione molto interessante nota come Sim & Go. Nello specifico, questa offerta era attivabile soltanto presso alcuni supermercati aderenti fino al 17 gennaio 2021. Tuttavia, l’azienda ha deciso di lasciarla ancora disponibile.

Kena Mobile Sim & Go ancora disponibile con 70 GB di traffico internet a partire da 5,99 euro

L’operatore telefonico Kena Mobile ha quindi deciso di lasciare disponibile la promozione Sim & Go. Quest’ultima sarà infatti disponibile all’attivazione acquistando il blister interessato al prezzo di 10 euro presso i supermercati aderenti all’iniziativa, ovvero Esselunga, Pam e Panorama (sempre del Gruppo Pam). I soldi in questione verranno restituiti sul credito residuo della sim dopo l’attivazione della promo.

La promozione Kena Mobile Sim & Go è composta da due tipologie. La prima è la Kena Sim & Go a 5,99 euro al mese e offre chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati e ben 70 GB di traffico internet. Questa promo, tuttavia, è riservata esclusivamente a tutti i clienti provenienti da: Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom e Digi Mobile.

La seconda tipologia è la Kena Sim & Go a 13,99 euro al mese (il primo mese è scontato ad un prezzo di 9,99 euro) e offre le stesse cose della precedente promo, come minuti illimitati, SMS illimitati e 70 GB di internet). Cambia rispetto a prima la clientela a cui è riservata. Potranno infatti attivare questa offerta soltanto i clienti provenienti da Tiscali, CoopVoce, Very Mobile, Ho Mobile, Fastweb, TIM, WINDTRE e Vodafone.