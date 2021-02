Il lancio del nuovo iPhone SE 3 potrebbe non avvenire prima del prossimo anno. Un rapporto pubblicato dall’analista Young ritiene che Apple procederà con la presentazione del suo nuovo dispositivo entro la prima metà del 2022. Vanno a cadere, dunque, tutte le ipotesi fino ad ora emerse per le quali il colosso di Cupertino avrebbe potuto decidere di rilasciare lo smartphone entro il mese di aprile 2021 o nella seconda metà dell’anno.

iPhone SE 3 o iPhone SE Plus: ecco le ultime novità!

iPhone SE 3 è il nome con cui il prossimo iPhone “low-cost” è indicato da tutte le indiscrezioni fino ad ora emerse ma sorge spontaneo rivolgere uno sguardo a quanto trapelato nei mesi scorsi circa la creazione da parte di Apple di un presunto iPhone SE Plus. Che si tratti di un unico dispositivo per il quale sono state utilizzate due denominazioni differenti o di due modelli separati non è cosa nota ma alcune voci sembrano sostenere la seconda opzione lasciando intuire si tratti di un iPhone dalle dimensioni più grandi.

L’incertezza è ancora tanta è avvolge anche le notizie riguardanti le specifiche tecniche e il design del prossimo iPhone SE 3. Sappiamo infatti che a livello estetico potrebbe non presentare particolari innovazioni, fatta eccezione per l’inserimento della fotocamera frontale all’interno di un piccolo foro posto al centro del display; e che Apple potrebbe introdurre nuovamente in Touch ID posizionando il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul lato del dispositivo. Il tasto Home infatti potrebbe non essere presente così da offrire la possibilità di ottenere uno schermo compatto e privo di interruzioni. Il comparto fotografico, poi, non dovrebbe subire modifiche rilevanti.