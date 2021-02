Iliad: la Flash 70 ruba utenti a TIM e Vodafone grazie ad un regalo gratis

Ci sono stati momenti in cui, prima del suo arrivo, gli utenti proprio non credevano nelle possibili potenzialità di Iliad. Questo gestore, proveniente dalla Francia ma ormai italiano d’adozione a tutti gli effetti, sta riuscendo invece a smentire anche i più scettici. Le sue offerte fin da subito hanno dato filo da torcere alle grandi realtà, le quali ad oggi stanno subendo proprio l’impatto di Iliad.

Non ci sono dubbi sul fatto che questo gestore stia portando a compimento un progetto già ben strutturato, il quale si basa su offerte con tanti contenuti e con prezzi molto interessanti. Le migliori sono rimaste disponibili fino ad oggi, anche se qualcosa è cambiato. Una delle offerte più gettonate che Iliad immetteva sul mercato solo per alcuni periodi, è ora disponibile fino a data da destinarsi proprio sul sito ufficiale.

Iliad: la Flash 70 è disponibile per tutti gli utenti per un prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre

La nuova Flash 70 di Iliad, che poi tanto nuova non è, è finalmente arrivata in pianta stabile sul sito ufficiale. Ciò significa che non si tratta di un periodo promozionale, ma che l’offerta sarà disponibile per tutti per un periodo di tempo imprecisato.

Questa racchiude veramente il meglio al suo interno, visto il prezzo ma soprattutto i contenuti. Ogni mese infatti chi lo sottoscrive può beneficiare di minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, SMS senza limiti verso tutti e 70 giga da utilizzare per navigare sul web. Inoltre il 5G è in regalo da parte di Iliad. Prezzo: 9,99 euro al mese.