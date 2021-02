Anche nel mese di Febbraio c’è la conferma di Iliad come operatore leader nel campo della telefonia mobile. Il provider francese sorprende tutti i suoi possibili nuovi clienti con la tariffa Giga 70. Questa promozione, inizialmente in edizione limitata, è ora parte del listino ufficiale del gestore transalpino.

Il pacchetto di consumi per la Giga 70 prevede 70 Giga per la connessione internet, cui si aggiungono chiamate ed SMS senza limiti. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni. Anche i servizi per il 5G sono inclusi nella promozione a costo zero.

Iliad, le due tariffe alternative a Giga 70 da attivare sul sito internet

Anche se allo stato attuale la Giga 70 rappresenta l’opzione di riferimento per gli abbonati che vogliono entrare in Iliad, gli utenti hanno anche due alternative a loro disposizione. Sul sito internet dell’operatore sono ancora disponibili le popolari promozioni Giga 50 e Giga 40.

Il ticket della Giga 50 è lo stesso delle precedenti settimane. Gli abbonati riceveranno 50 Giga per la connessione internet con telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili più SMS illimitati. Il costo mensile della proposta di Iliad è di 7,99 euro. Ricordiamo che con questa tariffa, in base alle nuove condizioni del gestore, sono anche previsti 5 Giga per il roaming dall’Unione Europea.

Anche il pacchetto della Giga 40 resta immutato rispetto al recente passato. I clienti di Iliad pagheranno con questa tariffa un costo mensile di 6,99 euro. I contenuti prevedono sempre 40 Giga per la navigazione di rete, telefonate ed SMS infiniti verso tutti.