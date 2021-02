Expert spezza letteralmente i sogni delle dirette concorrenti con il lancio di un volantino che riesce a fare parlare di sé, portando sul mercato una infinità di prezzi e di sconti decisamente speciali, rendendoli disponibili alla maggior parte degli utenti.

Il pregio delle campagne promozionali di Expert, a differenza di quanto vediamo da Euronics o da Trony, è il loro essere attive ovunque in Italia, in questo modo tutti gli utenti vi possono accedere senza essere minimamente costretti nemmeno a spostarsi dal divano di casa, poiché gli acquisti possono essere effettuati anche online sul sito ufficiale (sebbene vi siano le spese di spedizione da pagare).

La soluzione corrente prende il nome di Rottamazione GreenTech, e punta tutto sull’offrire al cliente uno sconto direttamente proporzionale alla rottamazione di un elettrodomestico.

Expert: occasioni per tutti e grandissimi sconti

Il volantino Expert apre le porte a tutti gli utenti, e focalizza la propria attenzione sulla fascia media della telefonia mobile. Qui possiamo scovare alcune ottime occasioni da non lasciarsi sfuggire, come ad esempio un Oppo Reno 4 di ultima generazione, disponibile all’acquisto a 449 euro, con ottime prestazioni generali ed un’estetica assolutamente accattivante.

Discorso simile, anche se in versione ridotta, per Oppo Reno 4Z, Xiaomi Redmi 9A e Note 9S, Samsung Galaxy A20 o LG K52, tutti modelli i cui prezzi non superano i 300 euro, ma che sono ugualmente in grado di garantire prestazioni complessivamente sufficienti.

