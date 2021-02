Il volantino reso disponibile nell’ultimo periodo da Esselunga è un piacere per gli occhi, non tanto per la varietà di prodotti acquistabili, poiché a tutti gli effetti si riversa solo su un singolo modello, quanto per la sua capacità di rendersi disponibile per tutti gli utenti.

In un momento storico in cui alcuni rivenditori puntano a lanciare campagne promozionali regionali, quindi riservate a soci specifici o a determinati punti vendita, Esselunga prosegue sull’ottima strada della globalizzazione, con il lancio di una nuova soluzione attivata ovunque in Italia. L’unica cosa da sapere riguarda la presenza di scorte estremamente limitate, ciò sta a significare che potreste non trovare disponibilità in negozio, sebbene il volantino sia a tutti gli effetti ancora valido.

Esselunga: grazie alle nuove offerte si risparmia

La campagna di Esselunga ad ogni modo affonda le proprie radici nella cosiddetta offerta tech, quindi sconto speciale applicato esclusivamente sul singolo prodotto, non su una pluralità di modelli come accaduto in passato.

Gli utenti interessati avranno la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy A71, appartenente alla fascia media del mercato della telefonia mobile, pagandolo 299 euro (no brand).

La scheda tecnica rappresenta un buonissimo punto saldo e di partenza verso un mondo composto da ottime prestazioni generali, spicca sicuramente l’ampio display AMOLED da 6,7 pollici, passando poi per la batteria da 4500mAh e da un comparto fotografico di tutto rispetto. L’handicap più grande è forse individuabile nel processore, un octa-core accoppiato con un esiguo quantitativo di GB di RAM, i quali andranno a ridurre al massimo le possibilità degli utenti.