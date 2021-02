Iliad: sfida aperta a TIM e Vodafone con la Flash 70 a 9,99 euro

Non ci sono dubbi: Iliad è uno dei gestori più ricercati del momento soprattutto per le sue caratteristiche originali. L’azienda è diventata la più valutata sul mercato quando si tratta di cambiare gestore, soprattutto perché i suoi prezzi risultano ancora oggi inimitabili.

Iliad infatti non ha concorrenza proprio per questo motivo: le sue offerte risultano molto competitive per quanto riguarda ogni aspetto. La convenienza è assicurata insieme alla quantità dei contenuti, anche se bisognerebbe valutare la grande qualità della rete. Questo era un aspetto inizialmente non al top, salvo poi diventarlo pochi mesi dopo. In questo momento sul sito ufficiale c’è una delle migliori promozioni di sempre, la quale era già spuntata fuori un paio di volte. Stiamo parlando della promo da 70 giga che in molti non sono riusciti a sottoscrivere lo scorso mese di gennaio. Questa ora sarà disponibile fino a data da destinarsi.

Iliad: la Flash 70 è ora disponibile sul sito ufficiale per tutti e per sempre

Meno di un mese fa tutti ricorderanno certamente che era disponibile la celebre Flash 70. Questa soluzione che Iliad mette a disposizione degli utenti solitamente per qualche settimana, ora è disponibile in pianta stabile. Ciò significa che potrete sottoscriverla senza limiti di tempo, visto che non ci sono date di scadenza.

La promozione al suo interno include i migliori contenuti rapportati ad un prezzo estremamente appetibile. Con soli 9,99 € al mese per sempre gli utenti potranno ottenere minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, SMS senza limiti e 70 giga per navigare sul web. Inoltre con questa promo Iliad regala anche il 5G.