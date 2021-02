Expert prova in tutti i modi a convincere gli utenti a recarsi in negozio per completare gli acquisti, in questo caso ha deciso di lanciare un volantino con rottamazione integrata, promettendo sconti fissi nel momento in cui il cliente consegnerà un elettrodomestico.

La validità della campagna è fissata in tutti i negozi sparsi per il territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli regionali. L’accesso è possibile fino al 21 febbraio 2021, le scorte non rappresentano un problema, ed inoltre sarà possibile approfittare anche della rateizzazione senza interessi (alias Tasso Zero) al superamento di una cifra di spesa. Coloro che invece non vorranno spostarsi da casa, potranno raggiungere gli stessi sconti, ma saranno costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram interamente dedicato ad Amazon, vi attendono tantissimi codici sconto da applicare ad ogni acquisto.

Expert: il volantino è assolutamente incredibile

I prodotti in promozione da Expert sono davvero tantissimi, e molto vari tra di loro, ognuno ha la possibilità di godere di sconti importanti, anche a partire dalla telefonia mobile.

Focalizzando l’attenzione su tale categoria merceologica, ecco arrivare soluzioni del calibro di Xiaomi Mi 10T Lite 5G, proposto ufficialmente a 299 euro, come iPhone 11 Pro a 929 euro, LG K22 a 99 euro, Wiko Y61 a 79 euro, Samsung Galaxy A51 a 259 euro, Samsung Galaxy A12 a 189 euro, Oppo A15 a 139 euro, Motorola E7 plus a 139 euro, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi Note 9S, Oppo reno 4Z e 4, Oppo A53s o anche Xiaomi Redmi 9C.

Il volantino Expert lo potete sfogliare nel dettaglio, in modo da scoprire anche tutti gli altri sconti, aprendo le immagini sottostanti.