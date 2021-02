DAZN: le partite del sabato e della domenica in esclusiva, ecco l'elenco

Siamo arrivati ufficialmente agli ultimi due giorni del fine settimana, i quali soprattutto per gli italiani rappresentano il momento perfetto per godersi lo sport. Più in particolare si attende con grande trepidazione il calcio, il quale raggiunge il culmine proprio durante questi due giorni. Proprio per questo i grandi licenziatari mettono a disposizione una ricca programmazione di eventi, la quale offre il calcio europeo sotto vari aspetti. DAZN, piattaforma live streaming tra le due più attive attualmente sul mercato italiano, detiene i diritti in esclusiva di molti match, i quali saranno dunque trasmessi solo sulle sue reti.

Durante questi due giorni che rappresenteranno la fine della settimana, ci saranno infatti tantissime partite da guardare in alta definizione. In basso potete trovare infatti la scaletta al completo con l’intera programmazione. Per godervi tutte le partite in questione, vi basterà sottoscrivere l’abbonamento da 9,99 € al mese che trovate sul sito ufficiale dell’azienda.

DAZN: ecco quali sono tutte le partite in esclusiva che potrete vedere questi due giorni