Da ieri 11 Febbraio 2021 il brand unico WINDTRE lancerà le nuove offerte personalizzate Mia Unlimited con minuti illimitati, 500 sms e Giga illimitati di traffico internet con velocità fino a 10 Mbps in download.

In più i clienti WindTre selezionati con Mia Unlimited con mese di prova potranno testare l’offerta per un mese senza costi aggiuntivi. Da ieri è stata resa disponibile anche la gamma Mia Più Unlimited compatibile con la rete 5G. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WindTre MIA Unlimited a partire da 9.99 euro al mese

I prezzi mensili sono personalizzati, partono da 9.99 euro al mese ed arrivato a 22.99 euro al mese e queste offerte saranno proposte ad alcuni già clienti WindTre tramite l’app WINDTRE, SMS o nei Negozi WindTre autorizzati. Anche il costo di attivazione è personalizzato da 0 euro fino a 14,99 euro. Nelle versioni Easy Pay l’offerta ha una durata contrattuale di 24 mesi e un costo di attivazione una tantum di 30 euro.

Nel dettaglio la nuova versione della gamma MIA Unlimited, disponibile da ieri fino al 9 Marzo 2021, salvo eventuali proroghe, prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, 500 sms verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico internet mobile con velocità fino a 10 Mbps in download. Al superamento degli SMS inclusi sarà applicato il costo di 29 centesimi di euro per ogni SMS inviato, indipendente dal piano tariffario base attivo sulla SIM.

Nella versione Mia Unlimited Mese Prova, solo per i primi 31 giorni, al superamento degli SMS inclusi sarà applicato il costo dell’offerta sottostante. L’offerta prevede la navigazione in 4G alla velocità massima di 10 Mbps in download. L’offerta è valida in Italia e Roaming UE con modalità previste da regolamentazione 2016/2286. Per scoprire tutte le offerte nel dettaglio visitate il sito ufficiale dell’operatore.