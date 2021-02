Tra le varie applicazioni online esposte in maniera vistose dallo scorso anno nell’emergenza pandemica, WhatsApp ha avuto senza dubbio un ruolo da protagonista. La piattaforma di messaggistica istantanea, specie durante le fasi del primo lockdown, ha aiutato gli utenti a mantener vivi i contatti con amici e parenti in un tempo di distanziamenti. Tuttavia però i problemi non sono mancati.

WhatsApp ha dovuto fronteggiare un problema non da poco. Sempre più malintenzionati utilizzano il servizio di messaggistica per diffondere informazioni fasulle relative al virus. Gli sviluppatori hanno deciso di contrastare i cybercriminali con la minaccia di una chiusura unilaterale per gli account.

WhatsApp, le nuove regole ferree e la sanzioni degli account chiusi

Per mettere in fuorigioco tutti i malintenzionati, il gruppo di tecnici WhatsApp ha deciso di inasprire le sanzioni verso i trasgressori. Le nuove regole della piattaforma di messaggistica sono ora molto chiare.

WhatsApp vuole essere in prima linea nella battaglia contro il Covid. Al fine di contrastare le fake news, relative alla circolazione del virus ed ai vaccini, WhatsApp bloccherà tutti gli utenti che condividono notizie non veritiere. Obiettivo generico della chat è inoltre quello di contrastare in maniera indiscriminata la presenza di messaggi spam e dei gruppi sgraditi.

Oltre alla politica per contrastare le fake news sul Covid, il gruppo di WhatsApp vuole anche eliminare un ulteriore problema innato del servizio: la presenza di file infetti. Anche attraverso un rinvigorito sistema per le segnalazioni del pubblico, gli sviluppatori bloccheranno gli account degli individui che inviano virus e malware via chat.