Un gruppo di ricercatori ha sviluppato un metodo senza elettricità per raffreddare gli edifici intrappolando contemporaneamente il calore del sole.

Un team dell’Università di Buffalo è stato in grado di ideare una tecnica di raffreddamento “passivo”, nota come raffreddamento radiativo, utilizzando un nanomateriale che blocca il sole. Il sistema potrebbe eventualmente essere ingrandito per coprire persino i tetti e, infine, ridurre la dipendenza della società dai combustibili fossili per il raffreddamento e il riscaldamento.

“C’è un grande bisogno di sistemi di riscaldamento e raffreddamento nella nostra vita quotidiana. In particolare il raffreddamento in un mondo come quello attuale, in cui è noto il problema del surriscaldamento globale”. Questo quanto dichiarato da Qiaoqiang Gan, professore di ingegneria elettrica e autore principale dello studio.

“È importante sottolineare che il nostro sistema non si limita a sprecare l’energia solare immessa. Può mantenere sia il riscaldamento solare che gli effetti del raffreddamento radiativo in un unico sistema senza bisogno di elettricità. È davvero una sorta di sistema di ghiaccio e fuoco“. Quando testata in condizioni di laboratorio, la tecnologia eco-compatibile ha abbassato la temperatura interna di oltre 12 ° C se esposta alla luce solare diretta. Ha catturato contemporaneamente abbastanza energia solare per riscaldare l’acqua a circa 60 ° C.

Sistema di raffreddamento e di riscaldamento “2 in 1”, il sistema rivoluzionario che non si affida all’elettricità

Il sistema è attualmente di soli 70 centimetri quadrati ed è composto da due specchi costituiti da sottili strati di argento e biossido di silicio. Funziona convertendo le onde visibili e infrarosse in calore, mentre le onde medio infrarosse sono dirette verso un emettitore al centro dei due specchi per disperdere il calore. “Una delle innovazioni chiave del nostro sistema è la capacità di separare e mantenere il riscaldamento solare e il raffreddamento radiativo in diversi componenti in un unico sistema”, ha annunciato il co-autore Lyu Zhou.

“Durante la notte, il raffreddamento radiativo è facile perché non abbiamo input solare, quindi le emissioni termiche si riducono e realizziamo facilmente il raffreddamento radiativo. Ma il raffreddamento durante il giorno è una sfida perché c’è il sole. In questa situazione, è necessario trovare strategie per separare il riscaldamento solare dall’area di raffreddamento”.

Il laboratorio responsabile della realizzazione di questo metodo aveva precedentemente sviluppato un sistema a forma di cono che facilitava il raffreddamento senza elettricità nelle città affollate. Un sistema utilizzato in alcuni progetti recenti. Dunque, quel che può sembrare impossibile sembra sempre più vicino alla realtà. Se volete saperne di più, la ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Cell Reports Physical Science.