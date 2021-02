Euronics ha recentemente presentato al pubblico un nuovo volantino con prezzi e sconti veramente assurdi, nonostante comunque sia una campagna limitata, ovvero disponibile in esclusiva per una ristrettissima cerchia di consumatori sul territorio nazionale.

Alla base del volantino spicca la possibilità di godere degli sconti, solo nei negozi di proprietà del socio Euronics Nova, gli utenti non potranno accedere agli stessi identici prezzi recandosi personalmente altrove o dirigendosi sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Il Tasso Zero è la base pulsante di ogni volantino, anche in questo caso il cliente può richiedere la rateizzazione nel momento in cui spenderà più di 199 euro.

Con il canale Telegram di TecnoAndroid potrete avere libero accesso alle offerte Amazon ed a tutti i migliori codici sconto, iscrivetevi qui.

Euronics: le offerte hanno prezzi incredibili

Le offerte del volantino Euronics puntano tutto sulla fascia media del mercato della telefonia mobile, lo smartphone ritenuto più costoso dell’intera campagna è sicuramente lo Xiaomi Mi 10T, modello in vendita a 429 euro, e con prestazioni complessivamente più che interessanti (tra cui la connettività 5G).

Volendo invece risparmiare, restando entro i 300 euro, non mancano soluzioni del calibro di Huawei P40 Lite E, Samsung Galaxy A51, Huawei P Smart, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o anche Xiaomi Mi 10T Lite.

Le promozioni incluse direttamente nel volantino Euronics non si limitano a tale categoria merceologica, ma spaziano anche verso gli elettrodomestici, l’informatica ed i televisori, per questo motivo raccomandiamo la visione delle pagine raccolte qui sotto, ed inserite come galleria fotografica, ricordando inoltre tutte le limitazioni discusse in precedenza.