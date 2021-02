Audi ha da poco svelato ufficialmente la sua nuova auto elettrica, ovvero Audi e-Tron GT, dopo averla vista in questi ultimi mesi in versione prototipo. Quest’ultima condivide con la Porsche Taycan la stessa piattaforma J1 ed è in grado di garantire una autonomia su strada di circa 500 km.

Audi e-Tron GT: la nuova supercar elettrica dell’azienda è ufficiale

La nuova supercar di Audi è stata svelata in veste ufficiale e sarà disponibile in due versioni, ovvero e-tron GT quattro e RS e-tron GT. Esteticamente, la vettura dispone sul frontale di nuovi proiettori a Led Audi Matrix con spot laser, mentre le dimensioni sono pari a 4,99 metri di lunghezza, 1,96 metri di larghezza e 1,41 metri di altezza. Sotto al cofano, sono invece presenti due motori elettrici sincroni a magneti permanenti con una potenza massima rispettivamente di 530 cavalli per la prima versione e 646 cavalli per la seconda. Di conseguenza, l’accelerazione arriva da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e in 3,3 secondi, mentre la velocità massima è di circa 250 km/h.

L’autonomia, come già accennato, arriva a sfiorare i 500 km. Nello specifico, la e-Tron GT base riesce a garantire 488 km e la e-Tron RS garantisce 472 km. Il tutto è anche merito della batteria presente su entrambi i modelli, ovvero con una capacità di 86 kWh, e del sistema di frenata rigenerativa, il quale garantisce un recupero fino a 265 kW. Al suo interno, la supercar elettrica di Audi è poi super connessa. Troviamo infatti il sistema di navigazione MMI plus, la radio DAB, il Bluetooth, l’assistente vocale Alexa ed è anche possibile scaricare l’applicazione MyAudi per avere una migliore integrazione con lo smartphone. Non mancano poi la strumentazione digitale con un display da 12,3 pollici e un monitor Audi MMI da 10,1 pollici.

Per il momento, l’azienda ha comunicato che la nuova Audi e-Tron GT sarà disponibile all’acquisto durante la primavera. Per quanto riguarda i prezzi, sappiamo che in Germania saranno a partire da 99.800 euro per la versione base e a partire da 138.200 euro per la versione RS. Tuttavia, è molto probabile che i prezzi cambieranno leggermente in Italia.