Dopo il data breach che ha colpito ho Mobile, ecco alcune novità che l’operatore virtuale sta apportando per rimediare al danno e riguadagnarsi la fiducia degli utenti. Presto il numero seriale della SIM comparirà anche sull’app ufficiale mobile dell’operatore low cost di Vodafone.

ho Mobile corre ai ripari contro le conseguenze del furto dati delle SIM

Purtroppo a seguito dei presunti e reali furti dati delle SIM, molti clienti ho Mobile hanno deciso di abbandonare l’operatore. Diversi dei quali hanno dovuto attendere tempi molto lunghi dovuti al numero elevato di richieste.

Ovviamente ho Mobile non poteva stare a guardare con le mani in mano l’abbandono della “barca”. Di conseguenza da quel momento in poi sta cercando di rimediare attraverso correzioni e iniziative a favore dei suoi clienti.

La prima cosa che l’operatore virtuale di Vodafone ha fatto è la sostituzione gratuita del numero seriale delle SIM. Nonostante fosse un’operazione necessaria solo per chi era stato vittima del furto dati, ho Mobile ha esteso la possibilità a tutti. Questo ha dimostrato una certa comprensione nei confronti di chi avrebbe vissuto con il dubbio e la paura.

Inoltre pochi giorni fa ho.Mobile ha aggiornato le FAQ rispondendo a tutte le domande e i dubbi più diffusi tra i suoi clienti in merito alla spiacevole situazione subita.

A breve il numero seriale della SIM sarà visibile sull’app ufficiale

In questi giorni ho Mobile ha annunciato una nuova iniziativa che farà di sicuro piacere ai più. La novità sta raggiungendo i clienti attraverso un sms. “Ciao! Ti informiamo che a partire dal 22.02 potrai trovare il codice seriale della tua SIM direttamente nell’app ho nella sezione “Gestisco il mio profilo”. Ti ricordiamo inoltre che il codice sarà sempre disponibile inviando un SMS con scritto “seriale” al 3424072211. Potrai utilizzarlo nel caso tu voglia passare a un altro operatore”.

In sostanza dal 22 febbraio 2021 tutti i clienti ho Mobile potranno trovare il numero seriale della loro SIM direttamente dall’app ufficiale dell’operatore. Un vantaggio unico e allo stesso tempo comodo che potrebbe rivelarsi utile in caso di portabilità. Sicuramente non è quest’ultimo l’obbiettivo dell’operatore MVNO però è un rischio che ha voluto correre per dare un servizio in più cercando di recuperare la fiducia dei suoi clienti.