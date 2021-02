La società ha rilasciato la notizia dopo aver presentato un rapporto annuale alla US Securities and Exchange Commission (SEC). Ha anche sottolineato che “nel prossimo futuro” potrebbe accettare questa valuta digitale come forma di pagamento. Nel documento l’azienda afferma quanto segue:

“Successivamente, abbiamo investito un totale di $ 1,50 miliardi in bitcoin in base a questa politica e possiamo acquisire e detenere risorse digitali di volta in volta a lungo termine. Inoltre, speriamo di iniziare ad accettare bitcoin come forma di pagamento per i nostri prodotti nel prossimo futuro, soggetto alle leggi applicabili e inizialmente su base limitata, che potremmo o meno risolvere una volta ricevuti. ”

Tesla fa questo investimento “Per diversificare il tuo bilancio lontano dal contante”, ovvero, opta per fondi negoziabili sulle borse dell’oro, oltre che per le risorse digitali. Cerca anche di “massimizzare i rendimenti”, il che significa che a lungo termine l’azienda si aspetta che i suoi soldi si moltiplichino.

L’investimento di Tesla in BTC da ulteriore impulso a questa valuta digitale

L’investimento della società guidata da Elon Musk in bitcoin dà ancora più slancio a questa criptovaluta, che recentemente ha conosciuto un aumento esponenziale. Un aumento che ha trasformato molte persone in milionari, oltre a risvegliare l’interesse di chi non ci ha ancora creduto o investito.

I $ 1,5 miliardi investiti da Tesla rappresentano l’8% della liquidità e delle attività liquide registrate ($ 19,4 miliardi) dalla società a dicembre 2020. Mentre è vero che Tesla è la più grande azienda ad aver investito finora in questa criptovaluta, non è la prima. Anche MicroStrategy, leader mondiale nella business intelligence, lo ha fatto.

Infatti, dopo l’ascesa del bitcoin qualche settimana fa, MicroStrategy ha ottenuto un profitto del 135% con il miliardo di dollari investito in BTC nel 2020. Ha persino tenuto seminari online spiegando “considerazioni legali alle aziende che desiderano integrare Bitcoin nelle loro attività e riserve ”.

In effetti, molte PMI e giganti come Tesla stanno usando questa valuta come riserva per il futuro delle loro aziende. Infatti, dopo l’annuncio della casa automobilistica, il bitcoin è salito, raggiungendo i 44.000 $.