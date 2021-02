L’evento di San Valentino di Pokemon Go inizierà il 14 febbraio, ha annunciato lo sviluppatore Niantic. Come parte dell’evento di quest’anno, il Pokemon Munna Gen 5 e la sua forma evoluta, Musharna, saranno disponibili per la prima volta in Pokemon Go, e ci saranno vari altri Pokemon spawn e bonus in-game.

Maggiori dettagli sull’evento di San Valentino

Durante l’evento, i seguenti Pokemon appariranno in natura più frequentemente del solito:

Nidoran (F)

Nidoran (M)

Plusle

Minun

Volbeat

Illumise

Luvdisc

Feebas

Munna

Inoltre, i seguenti Pokemon si schiuderanno le uova dopo 5 km:

Eevee

Cleffa

Igglybuff

Togepi

Luvdisc

Munna

Woobat

Cottonee

Inoltre, i Pokémon leggendari Eon Latios e Latias saranno di nuovo disponibili nei Raid a cinque stelle e qualsiasi Kirlia che evolverai in Gardevoir o Gallade durante l’evento conoscerà la mossa esclusiva del Community Day Synchronoise. Ci saranno anche attività di ricerca sul campo esclusive dell’evento che porteranno a incontri con Ralts, Volbeat, Illumise, Alomomola e Spinda con un motivo a cuore, oltre a una sfida di raccolta di San Valentino che ti ricompenserà con cinque bacche di Pinap d’argento, un Lucky Egg e altri oggetti.

Infine, avrai maggiori possibilità di diventare Lucky Friends con un altro giocatore durante l’evento di San Valentino e i Pokemon che ricevi negli scambi avranno maggiori possibilità di essere Lucky. Niantic sta anche aumentando temporaneamente la distanza di scambio a 40 km e avrai maggiori probabilità di ricevere bacche in regali che ricevi da altri giocatori. L’evento di San Valentino durerà fino alle 20:00 ora locale del 18 febbraio. Puoi leggere ulteriori dettagli sul blog ufficiale di Pokemon Go.