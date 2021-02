Vodafone rappresenta una valida soluzione per i clienti che decidono di cambiare la loro tariffa e la loro scheda SIM anche nel mese di Febbraio. Il provider inglese, tra le sue tante tariffe, garantisce al pubblico una soluzione vantaggiosa sia per quanto concerne le soglie di consumo sia per quanto concerne il prezzi. La ricaricabile in questione è la Special 70 Giga.

Vodafone sorprende i suoi clienti: ecco la nuova tariffa con 70 Giga

Il bundle della Special 70 Giga assicura a tutti gli abbonati un ticket con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile dell’offerta è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

La Special 70 Giga di Vodafone contempla delle condizioni per l’attivazione. In primo luogo, i clienti interessati a questa promozione dovranno aggiungere un costo di attivazione dal valore di 10 euro. Questa spesa dovrà essere effettuata solo una volta al rilascio della SIM.

Altra condizione imprescindibile è la portabilità del numero da altro operatore. L’operazione, oltre che agli ex clienti è quindi estesa all’attuale pubblico di TIM, WindTre, Iliad. Così come per altre tariffe low cost, la Special 70 Giga di Vodafone prevede attivazione solo ed esclusivamente presso uno degli store ufficiale del gruppo sul territorio italiano.

Ricordiamo un ulteriore vantaggio a disposizione degli abbonati. Chi sceglie questa tariffa avrò la totale garanzia di mancare rimodulazioni di costo. In linea con gli accordi stipulati tra Vodafone e AGCOM, è infatti previsto prezzo bloccato per i primi sei mesi di abbonamento.