Il mercato delle auto elettriche è già a un punto in cui potrebbe diventare accessibile al grande pubblico. E tutto questo perché Tesla e Volkswagen, i due leader di mercato se parliamo di veicoli elettrici, hanno programmi futuri di auto elettriche a basso costo.

Il prezzo è ancora il grande problema in questo settore

Uno dei problemi principali dei veicoli elettrici oggi è ancora il loro prezzo, che è sempre una delle principali preoccupazioni dei nuovi acquirenti. Quando il segmento di lusso, molti veicoli elettrici hanno raggiunto il prezzo e le prestazioni equivalenti ai veicoli a combustione. Ma non la vediamo come la gamma più economica, attualmente non esiste un’auto elettrica di fascia medio-bassa allo stesso prezzo dei motori a combustione.

I miglioramenti della tecnologia delle batterie stanno iniziando a dare i loro frutti. Consentirà alle case automobilistiche di ottenere prestazioni più elevate, ottenendo intervalli di autonomia più lunghi, ma al prezzo più basso , il che apre la possibilità che questi marchi lanciano un veicolo elettrico per il pubblico che non vuole un’auto di alta gamma ma lo vuole. essere elettrico, e questo per il suo prezzo finora non è stato in grado.

Ora due grandi produttori di auto elettriche hanno annunciato programmi futuri con auto che potrebbero iniziare tra $ 25.000 e $ 30.000. A settembre, Tesla ha annunciato che realizzerà una nuova auto elettrica a lungo raggio più piccola con la sua nuova tecnologia della batteria a partire da $ 25.000.

Il CEO Elon Musk ha commentato l’annuncio:

“Tesla realizzerà un attraente veicolo elettrico da $ 25.000 che sarà anche completamente autonomo”.

Musk ha anche aggiunto che la nuova auto elettrica da $ 25.000 arriverà sul mercato tra circa tre anni, entro il 2023, quando Tesla avrà aumentato la produzione della sua nuova cella della batteria.

Ora, a quanto pare, anche la Volkswagen sta partecipando alla corsa per la prima auto elettrica “economica”. Reuters ha riferito oggi che Volkswagen ha dato il via libera a un nuovo programma di veicoli “piccoli BEV”, che inizierebbero a un prezzo di $ 24.000-30.000:

Nell’ambito del progetto denominato “Small BEV (Battery Electric Vehicle)”, gli ingegneri stanno correndo per sviluppare un’auto efficiente alimentata a batteria in un’auto dalle dimensioni di un palo che sarà disponibile per tra 20.000 e 25.000 euro ($ 24.000-30.000).