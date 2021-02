In un post sul blog pubblicato settimana scorsa, Activision ha confermato di aver bannato oltre 60.000 account per aver utilizzato i cheat. Il post menziona anche che, ad oggi, oltre 300.000 cheater sono stati bannati da Warzone.

“Chiunque abbia utilizzato EngineOwning dall’ultima banwave è stato bannato”, ha detto una fonte a Vice. EngineOwning è stato anche al centro dell’ultima grande ondata di ban di Warzone, che ha visto oltre 20.000 account bannati nel settembre 2020. Da allora non abbiamo sentito molto sull’argomento dagli sviluppatori Infinity Ward e Raven Software.

Call of Duty: Warzone, i ban sono ancora pochi

È chiaro da molto tempo che Warzone ha un grosso problema di cheat. Che tu sia un giocatore occasionale o uno streamer di alto livello, non è raro imbattersi in giocatori che eseguono software aimbot e wallhack di terze parti. In questo momento, non puoi scorrere il subreddit ufficiale di Warzone senza vedere numerosi clip di giocatori che usano cheat fino alla vittoria.

Per tutto il tempo, Warzone non sembra ancora utilizzare alcun software anti-cheat dedicato. Sappiamo da un post sul blog di aprile 2020 che un team di sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, esamina i rapporti dei giocatori e monitora potenziali nuovi cheat non appena compaiono. Quelle informazioni sono vecchie di quasi un anno a questo punto, quindi non saremmo sorpresi di vedere Activision che cambia la sua strategia a riguardo.

Considerando che Warzone ha milioni di giocatori attivi su tre piattaforme, è difficile credere che 60.000 cheater in meno facciano la differenza. Dopotutto, molti imbroglioni possiedono diversi account e acquistano i loro trucchi da più distributori per situazioni come questa. Tuttavia, è un passo nella giusta direzione.