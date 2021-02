Le offerte racchiuse all’interno del volantino Bennet sono indiscutibilmente alcune delle migliori in circolazione, sia in termini di possibilità di acquisto, che proprio per i prezzi effettivamente raggiunti all’interno della campagna promozionale stessa.

Coloro che vorranno accedere agli sconti inclusi, devono sapere che è strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, non sarà possibile affidarsi direttamente all’e-commerce o al sito ufficiale aziendale. E’ presente, come sempre accade in situazioni di questo tipo, il Tasso Zero con pagamento rateizzato senza interessi ed addebito diretto sul conto corrente bancario, solo al superamento di una determinata soglia di spesa.

Bennet: che volantino, le nuove offerte hanno prezzi incredibili

Il prodotto su cui Bennet ha voluto focalizzare maggiormente la propria attenzione, è sicuramente l’ottimo Apple iPhone 11, uno smartphone nato per soddisfare le richieste dei tantissimi consumatori che da sempre vogliono accedere all’ecosistema di Apple, senza però spendere cifre eccessive. La richiesta del periodo si aggira attorno ai 649 euro, con possibilità di pagare anche a rate.

Il terminale con sistema operativo Android da non mancare, è invece il Samsung Galaxy A21s, in vendita a 149 euro, rappresenta un buon punto di partenza per chi non vuole spendere troppo, ed è pronto a qualche piccola rinuncia in termini di capacità prestazionali.

Il volantino Bennet riesce a raggiungere anche altri sconti ugualmente interessanti, per maggiori informazioni potete aprire le pagine che trovate qui sotto, elencate come galleria fotografica (apritele per visualizzarle in alta definizione).