Diverse volte Android si è ritrovata ad affrontare la concorrenza, uscendone spesso anche vincitrice. La piattaforma mobile contrassegnato dal simpatico robottino verde che ha scandito pagine importanti della telefonia mobile, continua a mettere un mattone sopra l’altro creando un muro sempre più invalicabile.

Il sistema operativo di Google è diventato infatti una certezza soprattutto per coloro che amano personalizzare il proprio smartphone. La versatilità è la prima prerogativa sulla quale Android si basa, mettendo a disposizione degli utenti varie opportunità di personalizzazione. Queste consentono infatti al pubblico di avere ogni giorno un motivo in più per utilizzare questo sistema operativo, il quale non stanca praticamente mai. Gran merito è da attribuire anche alla presenza del Play Store, il negozio di contenuti che consente di scaricare qualsiasi tipo di app o gioco. Proprio durante gli ultimi giorni ecco arrivare diversi titoli a pagamento in maniera gratuita, i quali dureranno in questo stato solo per qualche giorno.

Android: solo per oggi gli utenti potranno scaricare gratuitamente diversi titoli a pagamento

Nella lista ben fornita che trovate qui in basso potete scorgere le migliori applicazioni e i migliori giochi a pagamento che solo per oggi sono gratis sul Play Store. Potranno chiaramente usufruirne tutti gli utenti Android.