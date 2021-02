È passato circa un anno dall’inizio della pandemia globale e molte persone restano a casa a giocare ai videogiochi. Abbiamo visto il numero di giocatori simultanei di Steam battere il proprio record diverse volte durante questo tratto, e il record è stato battuto ancora una volta.

Maggiori informazioni sul record di Steam

L’analista del settore Piers Harding-Rolls ha condiviso la notizia su Twitter, dimostrando che più di 26 milioni di utenti Steam hanno effettuato l’accesso contemporaneamente, rappresentando un picco di tutti i tempi per il servizio. Il numero era in realtà un po’ più alto di quello elencato nel suo tweet quando lo abbiamo controllato, quindi sembra che il record di Steam potrebbe crescere ancora.

Una variabile, tuttavia, è quante persone stanno effettivamente giocando attivamente a un gioco in quel momento. Questo record non è stato battuto oggi, anche se si è avvicinato di poco più di quanto abbiamo visto in quasi un anno.

È difficile dire con certezza il motivo per cui il record del giocatore è stato battuto oggi, dato che è stato un periodo piuttosto secco per le nuove versioni di giochi. Staples come Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Grand Theft Auto V e Team Fortress 2 continuano ad essere in cima alle classifiche, con oltre 1 milione di persone che giocano contemporaneamente a CS: GO, in particolare.

L’ultimo grande picco che abbiamo visto a dicembre aveva più senso sulla carta, dato che Cyberpunk 2077 era appena uscito. È ancora in classifica a febbraio, ma il conteggio totale dei giocatori è diminuito notevolmente poiché CD Projekt Red continua a lavorare per migliorare la stabilità e risolvere i bug.