L’operatore Fastweb ha annunciato la nuova campagna #ConnessiControilBullismo, che prevede attività social e digitali per educare, proteggere e prevenire il fenomeno del cyberbullismo.

La campagna è partita ieri 7 febbraio 2021, in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, e l’iniziativa centrale punterà a “fare rete” per contrastare e cercare di sconfiggere questo genere di fenomeni. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Fastweb lancia una nuova campagna per combattere il cyberbullismo

Le azioni di sensibilizzazione per #ConnessiControilBullismo dureranno un anno intero, e saranno svolte attraverso numerose attività, per creare una narrazione continua con la quale contribuire alla consapevolezza e all’educazione sull’importanza del tema trattato. La parte educativa della campagna di #ConnessiControilBullismo sarà svolta attraverso dei webinar e degli eventi online, realizzati in collaborazione con esperti e professionisti del settore che approfondiranno i temi legati alla navigazione responsabile in rete.

Il primo incontro è previsto per mercoledì 17 Febbraio 2021 alle ore 18:00, avrà il titolo “Pericoli in rete”, e verterà sul ruolo ricoperto dagli adulti nella prevenzione al cyberbullismo, mentre il secondo incontro si terrà lunedì 1 Marzo 2021 alle 18:00 con il titolo di “Sharenting”, e sarà incentrato sulla condivisione consapevole sui social delle immagini dei propri figli.

A questi primi due incontri, che si terranno in diretta e saranno seguibili dai canali Facebook e LinkedIn di Fastweb, prenderà parte alla discussione anche Gianluigi Bonanomi, esperto di comunicazione digitale e formazione. La campagna di sensibilizzazione di #ConnessiControilBullismo vedrà la sua partenza sui social tramite una story nel canale Instagram di Fastweb che punterà a mettere gli utenti nei panni di una vittima di cyberbullismo, per fare responsabilizzare le persone sull’importanza del tema.