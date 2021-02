Nonostante il cauto ottimismo delle ultime settimane, a quanto pare Apple e Hyundai hanno recentemente sospeso le loro trattative relative alla futura produzione della Apple Car.

Secondo Bloomberg, Apple e Hyundai hanno recentemente sospeso ogni tipo di colloquio, dopo che nelle ultime settimane l’azienda sudcoreana aveva indirettamente confermato il possibile accordo da 3,6 miliardi di dollari. Scopriamo insieme i dettagli.

Apple e Hyundai avrebbero sospeso i negoziati

I negoziati sarebbero ora in una fase di stallo proprio perché Apple sarebbe rimasta “sconvolta” dal pre-annuncio dell’accordo fatto proprio da Hyundai in una dichiarazione ufficiale. Al momento, i colloqui sono in pausa e non è chiaro se e quando potrebbero ripartire, ma intanto Apple si starebbe guardando intorno e avrebbe avviato sondaggi iniziali con diverse aziende nipponiche.

A quanto pare, Apple non avrebbe apprezzato l’annuncio di Hyundai relativo ad un progetto non ancora svelato, soprattutto considerando la grande importanza che l’azienda dà alla segretezza. In ogni caso, se i colloqui dovessero riprendere, è molto probabile che sarà la controllata Kia a produrre la Apple Car nello stabilimento in Georgia, negli Stati Uniti.

Al momento nessuna delle due aziende ha ancora rilasciato dichiarazioni sul fatto, non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire qualche dettaglio in merito. Sicuramente Apple non ha preso bene la decisione di Hyundai di comunicare al mondo la loro “quasi” terminata trattativa.