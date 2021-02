Android: 6 app e giochi in regalo sul Play Store di Google ma solo oggi

Scegliere uno smartphone è un processo che passa attraverso varie valutazioni, le quali possono essere più o meno importanti. Gli utenti infatti quando vanno a comprare il loro nuovo telefono, lo scelgono il base al prezzo, alle funzionalità ma anche al sistema operativo. In questo caso la scelta di molti cade spesso su Android, piattaforma mobile che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione.

Durante gli anni si è spesso discusso in merito alle funzionalità che il robottino verde riuscisse a fornire, le quali inizialmente non risultavano poi così performanti. Col passare del tempo però le cose sono molto migliorate, fino ad arrivare ad essere il sistema operativo più utilizzato al mondo prendendo in esame anche le piattaforme fisse come Microsoft Windows. Ad oggi un’arma veramente importante per Android poi il Play Store, all’interno del quale gli utenti possono scaricare molti contenuti. Durante questi ultimi giorni sembra essere periodo di saldi, con tantissimi titoli a pagamento concessi gratis.

Androide: tutte le applicazioni e i giochi che trovate in basso sono gratuiti per qualche giorno

Non è la prima volta ma quando succede gli utenti sono sempre felicissimi: anche oggi molti titoli sono gratis sul Play Store. Si tratta ovviamente di soluzioni in genere a pagamento, le quali ora possono essere scaricate senza pagare.