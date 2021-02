Per Netflix il mese di febbraio inizia con molti film che probabilmente conosci e che vorrai rivedere. Le vacanze natalizie di National Lampoon ha fatto approdo il 1 ° febbraio, inoltre puoi vedere Clark Griswold e la sua famiglia che cercano di celebrare il Natale perfetto, ma ci sono alcuni intoppi nei piani di Clark. In arrivo quel giorno anche Inception e Shutter Island.

Tutto il programma di Netflix per il mese di febbraio

Se stai cercando degli anime, ci sono alcune selezioni in arrivo su Netflix a febbraio. Il 18 arriva So Spoke Kishibe Rohan. Segue un creatore di manga che sta facendo ricerche sul paranormale e sperimenta eventi paranormali per sé stesso. Il 25, High-Rise Invasion arriva su Netflix, ed è la storia di un’adolescente che si ritrova teletrasportata su un tetto a molti piani e deve combattere per la propria sopravvivenza.

E ci sono un paio di selezioni horror in uscita durante il mese che vorrai tenere d’occhio. Il 21 febbraio arrivano i primi due film di Conjuring. La serie segue i Warren, una coppia sposata che indaga sul paranormale.

Di seguito troverai tutto ciò che arriverà su Netflix per febbraio.

Novità su Netflix a febbraio

1 febbraio

The Bank Job (2008)

Beverly Hills Ninja (1997)

Mangia prega ama (2010)

Inception (2010)

Love Daily: Stagione 1

Il matrimonio del mio migliore amico (1997)

My Dead Ex: Stagione 1

National Lampoon’s Christmas Vacation (1989)

Il patriota (2000)

Rocks (2019)

Shutter Island (2010)

The Unsetting: Stagione 1

Zac e Mia: stagioni 1-2

Zathura (2005)

2 febbraio

Kid Cosmic

Mighty Express: Stagione 2

Tiffany Haddish Presents: They Ready: Season 2

3 febbraio

Tutti i miei amici sono morti

Spiaggia nera

Firefly Lane

5 febbraio

Hache: stagione 2

Città invisibile

L’ultimo paradiso

Little Big Wome

Malcolm e Marie

Spazzatrici spaziali

Spogliati, alzati

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity

6 febbraio

Il peccatore: Jamie

8 febbraio

iCarly: stagioni 1-2

War Dogs (2016)

10 febbraio

Scena del crimine: The Vanishing at the Cecil Hotel

Le disavventure di Hedi e Cokeman

The World We Make (2019)

11 febbraio

Capitani

Layla Majnun

Middle of Nowhere (2012)

Punto Rosso

Amore al quadrato

12 febbraio

Sepolto dai Bernardi

Nadiya Bakes

Hate di Dani Rovira

A tutti i ragazzi: sempre e per sempre

Il viaggio di Xico

13 febbraio

Monsoon (2019)

15 febbraio

L ‘equipaggio

16 febbraio

Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie

Good Girls: stagione 3

17 febbraio

Dietro i suoi occhi

Ciao a me!

MeatEater: Stagione 9 Parte 2

18 febbraio

Così ha parlato Kishibe Rohan

19 febbraio

Mi interessa molto

Tribù d’Europa

20 febbraio

Compagni di classe meno

21 febbraio

The Conjuring (2013)

The Conjuring 2 (2016)

23 febbraio

Brian Regan: On The Rocks

Pelé

24 febbraio

Intervento canino

Ginny e Georgia

Two Sentence Horror Stories: Stagione 2

25 febbraio

Geez & Ann

Invasione di alto livello

26 febbraio